[보험 인싸되기]내년에 나온다는 '반값' 실손보험

"실손의료보험 상품구조 근본적으로 개선"

차등제, 선택적 의료 성격 '비급여'만 적용

[아시아경제 오현길 기자] 금융당국이 이달 내놓을 실손의료보험 상품구조에 대한 개편 방안을 한마디로 요약하면 '반값 보험료'다. 기존 표준화 실손 대비 약 40~50% 인하 효과가 발생할 것으로 예상된다.

1일 금융위원회와 보험업계에 따르면 금융당국은 실손보험 가입자 의 일부가 과다하게 의료 이용을 하면서 손해율이 높아지고 이는 곧 보험료 인상으로 이어지면서 의료 이용이 적은 가입자간 형평성 문제가 발생하기 때문이다.

보험연구원은 앞서 실손의료보험 제도개선 공청회에서 비급여 진료항목 이용량 연계 보험료 할증, 자기부담률 상향, 통원 진료비 자기부담액 상향, 연간 보장상한 하향, 비급여 진료 특약 분리 등을 주요 내용으로 한 개선방안을 발표한 바 있다.

보험금 청구액에 따라 이듬해 보험료를 많게는 3배 수준으로 대폭 할증하는 것을 핵심으로 하는 '4세대' 실손의료보험(실손보험) 상품안을 공개했다.

정성희 보험연구원 연구위원은 "매년 실손가입자의 비급여 청구 실적을 평가해 할인·할증 단계(적용률)를 결정하고, 이를 차년도 갱신보험료에 반영해야 한다"고 말했다.

그는 "할인(무청구자), 할증(소액할증, 고액할증), 미적용(소액청구, 적용 제외 대상)으로 구분해야 한다"며 "대부분 할인 대상"이라며 "불필요한 의료 이용을 자제하기 위해 일부 고액 청구자에게 높은 할증을 적용해야 한다"며 "실손가입자의 의료 접근성이 제한되지 않게 할증 적용 제외 대상자를 결정해야 한다"고 했다.

이에 대해 금융위는 4세대 실손보험이 일부 가입자에겐 보험료 인상 효과를 주지만 대다수 가입자에게는 보험료 할인 혜택을 제공할 것으로 기대했다.

4세대 실손보험의 보험료 인하 폭은 '표준화 실손'(2009년 10월~2017년 3월 판매) 대비 약 40~50%, '착한실손'(2017년 4월 이후 판매) 대비 10% 수준이 될 것으로 예상된다.

다만 보험제 차등제는 필수적 치료 목적의 '급여'가 아닌 비필수·선택적 의료 성격의 '비급여'에 대해서만 적용될 것으로 보인다.

금융위는 "(비급여 이용에 따른) 할증등급이 적용되는 가입자는 전체 가입자의 일부인 반면 대부분은 무사고자(할인등급)이므로 대다수 가입자는 보험료 할인 혜택을 볼 수 있을 것"이라고 설명했다.

보험업계에서는 4세대 실손보험으로 손해율 인하를 기대하면서도, 기존 실손 가입자들이 갈아탈 수 있도록 세부적인 유인책을 마련해야 한다는 입장이고 있다.

보험업계 관계자는 "의료이용이 적은 사람이라면 새 실손으로 바꾸려는 의향이 있겠지만 나이가 들어 의료이용이 많아진다는 점을 고려하면 갈아타지 않을 수 있다"고 지적했다.

