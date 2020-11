제조혁신 이끌 ‘병참’ 수장들 다 모였다 … 부산제조혁신협의회 열려

10월30일 경남정보대서 기관·단체 대표들 스마트팩토리 보급 등 협력 논의

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 제조 분야 기업을 지원하는 부산지역 기관·단체 대표들이 한자리에 모여 ‘혁신’을 논하는 시간을 가졌다. 이른바 지역 제조 산업의 ‘병참기지’를 이끄는 수장들이 모두 모인 자리이다.

10월 30일 부산지역 제조경쟁력 향상을 위해 구성된 ‘부산제조혁신협의회’가 오후 2시 경남정보대 민석기념관 2층 대회의실에서 열렸다.

김문환 부산지방중소벤처기업청장, 신창호 부산시 미래산업국장, 최종열 부산테크노파크 원장, 임준우 경남정보대 산학협력단장을 비롯한 13개 기관장과 실무자 40여명이 참석했다.

부산지역 유관기관에서 추진하고 있는 스마트공장 구축지원과 관련된 현황을 점검하고 스마트공장 수요기업 발굴, 대·중견기업과 협력 중소기업 간 상생협력 시스템 구축 방안 등을 논의했다.

부산상공회의소, 부산벤처기업협회, 이노비즈협회 부산울산지회 등 스마트공장 수요기업 발굴을 위해 노력하고 있는 유관기관들이 모두 참여해 논의에 실속을 더했다.

참석자들은 경남정보대 건학50주년기념관 5, 6층에 마련된 스마트팩토리 테스트베드(Test-bed) 시스템도 견학했다. 이 대학은 제조산업의 발달에 따라 스마트팩토리시스템과를 신설하고, 스마트팩토리 테스트베드(Test-bed)시스템을 구축했다.

경남정보대 스마트팩토리 Test-bed는 제조 과정을 공급공정, 제조공정, 조립공정, 적재공정으로 나눠 구성했다.

현장 재직자의 스마트팩토리 기술에 필요한 지식과 요소기술에 대한 이해를 위해 로봇을 통한 자동화 작업이 구현되고 있다.

또 컨트롤러를 이용한 제어, 컨베이어를 통한 물류 이송, 제품 통계적 품질관리 실습이 가능하다. 로봇시스템과 IoT센서, PLC, 엑추에이터, 운영데이터 기반 데이터 관리 시스템 등 요소기술 교육도 가능해 스마트팩토리 운영 전문가 양성이 체계적으로 진행된다.

경남정보대 추만석 총장은 “부산제조혁신협의회와 공동으로 스마트팩토리 Test-bed를 운영하면서 지속적으로 스마트팩토리 전문가와 시스템 보급에 앞장서겠다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr