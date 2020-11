11월 첫째주 '과천 지정타' 등 9000여가구 청약 나선다

[아시아경제 최동현 기자] 이달 첫째주에는 전국 20개 단지에서 9000여가구가 청약 일정을 진행한다.

1일 부동산 리서치업체 닥터아파트에 따르면 오는 2일부터 7일까지 공급되는 청약물량은 20개단지, 9192가구다. 견본주택은 9곳에서 문을 연다.

우선 오는 2일 아산 칸타빌 센트럴시티(주상복합) 1곳에서 청약접수를 시작한다.

3일에는 역삼 센트럴2차 아이파크(도시형생활주택), 과천 푸르지오 오르투스(S1블록), 과천 푸르지오 어울림 라비엔오(S4블록), 과천 르센토 데시앙(S5블록), 평택 지제역 동문굿모닝힐 맘시티2차, 남양주 별내자이더스타(오피스텔), 울산 경남아너스빌 시그니처(오피스텔), 김해 대청천 경동리인뷰, 김해 일동미라주 더 네스트, 광주 문화전당역 엘크루 SI타워(오피스텔) 등 10곳에서 청약접수를 시작한다.

경기 과천시 갈현동 과천지식정보타운 S1·S4·S5블록은 대우건설 컨소시엄(대우건설·태영건설·금호산업)이 공급하는 사업장이다. 과천 푸르지오 오르투스(S1블록)의 경우 74~84㎡(이하 전용면적) 435가구, 과천 푸르지오 어울림 라비엔오(S4블록)은 84~120㎡ 679가구, 과천 르센토 데시앙(S5블록)은 84~107㎡ 584가구가 공급된다. 2024년 개통예정인 지하철 4호선 과천지식정보타운역(가칭)을 비롯해 과천대로, 제2경인고속도로, 과천봉담고속화도로 등 서울 주요 도심지로 빠르게 이동 가능한 광역교통망을 갖췄다. 단지 인근 초등학교 부지가 조성예정이며 과천고, 과천외고, 정보과학도서관 등 우수한 교육인프라를 누릴 수 있다.

4일엔 감일 푸르지오 마크베르(주상복합), 세종 한림 풀에버, 구미 아이파크 더샵, 대구 호반써밋 수성(오피스텔), 완주 삼봉지구 우미 린 에코포레 등 5곳에서 청약접수를 시작한다.

감일 푸르지오 마크베르는 대우건설이 경기 하남시 감일동 감일지구 주상1블록에 짓는 주상복합아파트로 84~114㎡ 496가구가 공급된다. 수도권제1순환고속도로 서하남IC, 감일~초이 광역도로 등이 인접해있다. 송파구, 강동구, 위례신도시와 가까워 서울 강남권역 접근성이 뛰어나고 생활인프라를 함께 누릴 수 있다. 천마산, 금암산 등 주거환경도 쾌적하다.

삼봉지구 우미 린 에코포레는 우미건설이 전북 완주군 삼례읍 삼봉지구 B1블록에 짓는 단지로 69~84㎡ 818가구가 공급된다. 호남고속도로, 새만금포항고속도로 등을 통해 전국 각지로 이동이 용이하다. 완주일반산업단지, 전주과학산업연구단지, 완주테크노밸리 등 우수한 직주근접성을 자랑하며 탄탄한 배후수요를 기대할 수 있다. 도보거리에 초·중학교 부지가 조성예정이다.

6일에는 수유동 북한산 스카이뷰, 대구 힐스테이트 만촌 엘퍼스트(오피스텔), 부산 국제금융센터 퀸즈W(주상복합), 군산 드림빌(2차분) 등 4곳에서 청약접수를 시작한다.

이번주 오픈예정인 견본주택은 9곳이다. 6일 ▲여주역 휴먼빌 ▲여주 서해 스카이팰리스(주상복합·오피스텔) ▲용인 고림지구 3차 양우내안애 더 센트럴 ▲화성 반정 아이파크 캐슬 4·5단지 ▲대구 더샵 프리미엘(주상복합·오피스텔) ▲쌍용 더플래티넘 완도(주상복합) 등 9곳이 오픈예정이다.

한편 ▲화성 반정 아이파크 캐슬 4·5단지는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 직접 관람을 제한하고 사이버 견본주택으로 대체해 운영한다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr