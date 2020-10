HMM 국내 中企지원 선박 2척 부산출항 "국민 지원 보답"

수출 컨테이너 부족에 수출기업 '당혹'

HMM, 2개 선박 부산~LA 직기항 항로 투입 "국적선사 필요한 이유"

[아시아경제 유제훈 기자] HMM이 국내 수출기업 지원을 위해 편성한 임시 선박 2척이 부산을 출항했다. 1일 HMM에 따르면 'HMM프레스티지', 'HMM인테그랄' 등 2개 선박은 전날 총 7980TEU(6m 컨테이너 1개를 일컫는 단위)의 화물을 싣고 부산항에서 미국 로스앤젤레스(LA) 항으로 출발했다.

이는 지난달 29일 해양수산부와 중소벤처기업부, 한국선주협회, 중소벤처기업진흥공단이 '국적 해운선사와 수출 중소기업 간 상생협력을 위한 관계기관 업무협약'을 맺은데 따른 것이다.

국내 수출기업들은 최근 미국의 소비진작, 블랙프라이데이 준비 등으로 수출계약 물량이 늘었지만 수출 컨테이너 선박을 구해지 못해 어려움을 겪고 있다. 이는 해외선사들이 수익성 높은 중국-미국 노선에 집중적으로 선박을 배치하면서 한국 화물을 실을 수 있는 선박 부족문제가 가중돼서다.

HMM은 지금까지 국민 세금을 통해 정상화를 이뤄온 만큼 국적선사로서 세 차례 임시선박을 투입해 왔다. 특히 이번 세번째 임시선박 투입은 최근 가중된 선박 부족문제 해결을 위해 2척을 한꺼번에 투입했다. 이번 2척 선박에 선적한 화물 중 60% 가량은 중견, 중소기업의 화물로 채웠다는 게 HMM측의 설명이다.

실제 HMM의 지원으로 일부 수출기업은 납품 지연위기를 모면하기도 했다. 제철기업인 A사는 해외선사와의 사전계약에도 수 차례 선적이 지연된 화물 30TEU를 국적선사를 통해 수출하게 됐고, 자동차 부품기업인 B사 역시 글로벌 자동차 제조사에 납품하는 관련부품 1200TEU를 선적했다. 해당 물량이 11월 내 인도 되지 않으면 자동차 생산시설 운영이 중단될 위기였다는 후문이다.

HMM은 수출물량 확대로 선박부족이 예상되는 내년 2월까지 매월 1척 이상의 임시선박을 투입한다는 계획이다. 아울러 중소기업의 수출 애로사항 해결을 위해 중소벤처기업진흥공단과 핫라인을 개설하고 헬프데스크를 설치해 협조체제를 구축한다.

배재훈 HMM 대표는 "정부의 해운재건 5개년 계획을 통해 부활한 HMM이 국가와 국민에게 보답하는 것은 당연한 일"이라면서 "국적선사가 왜 필요하고 왜 중요 한 지를 반드시 증명하겠다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr