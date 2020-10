[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 31일 새벽 3시50분께 부산 강서구 신항삼거리 인근에서 트레일러가 옹벽을 들이받았다.

이 사고로 트레일러에 불이 나면서 50대 운전자가 숨졌다.

경찰은 목격자 진술과 CCTV 등을 바탕으로 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr