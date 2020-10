[아시아경제 이기민 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 84,000 전일대비 3,200 등락률 -3.67% 거래량 974,687 전일가 87,200 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] LG전자 "LCD 패널 가격 변동 익숙해…상황에 맞게 대응할 것"[컨콜] LG전자 "2021년 설비투자, 올해와 유사한 2조원 중반"[LG전자 컨콜]"화웨이 공백, 중남미 보급형·유럽 프리미엄 공략" close 가 30일 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "TV사업을 맡고 있는 HE사업본부에서 올해 3분기 온라인 기여 비중은 30~50% 증가했다"며 "당분간 이 상황은 지속될 것"이라고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr