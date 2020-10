[아시아경제 오주연 기자] 한미약품 한미약품 128940 | 코스피 증권정보 현재가 262,500 전일대비 7,500 등락률 -2.78% 거래량 44,390 전일가 270,000 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 한미약품 롤론티스 美 FDA 허가연기美 FDA, 한미약품 '롤론티스' 허가 연기…"코로나 때문"송영숙 한미약품그룹 회장, 한미사이언스 대표이사 선임 close 은 올 3분기 연결기준 영업손실이 322억원으로 전년동기대비 적자전환했다고 30일 공시했다. 매출액은 2669억원으로 전년동기대비 0.5% 늘었고 당기순손실은 312억원으로 적자전환했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr