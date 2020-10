LG화학 ABS공장 사랑나눔봉사단, 여수시 소라면에 이불 60채 후원

저소득 아동세대와 독거노인세대에 360만 원 상당 이불 전달



[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] LG화학 ABS공장 사랑나눔봉사단(단장 박생근 상무)은 지난 28일 소라면 저소득층에게 360만 원 상당의 이불 60채를 전달했다.

이날 후원된 이불은 저소득 아동세대와 독거노인세대에 전달돼 따뜻한 겨울나기를 위해 사용될 예정이다.

사랑나눔봉사단장 박생근 상무는 “봉사단원들이 정성껏 준비한 이불이 주변 이웃들의 따뜻하고 행복한 겨울나기에 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠다”고 말했다.

박홍상 소라면장은 “매년 지속적인 후원에 감사드리며, 앞으로도 민관이 협력하여 사랑나눔 실천에 앞장서겠다”며 깊은 감사의 뜻을 표했다.

한편 LG화학 ABS공장은 내열성과 내충격성 등이 우수한 고기능성 플라스틱을 생산하며 글로벌 시장 점유율 1위를 차지하고 있다.

LG화학 ABS공장 사랑나눔봉사단은 380명의 단원들이 자발적 기부를 통해 모아진 기금으로 매년 지역 내 소외계층의 건강한 계절나기 지원 행사를 진행 중이며, 복지시설 위문, 저소득 물품 후원, 노력 봉사 등 다양한 사회공헌 활동으로 더불어 사는 세상을 만드는데 앞장서고 있다.

