톰보이, 43주년 기념 43% 할인 이벤트

[아시아경제 조유진 기자] 패션 브랜드 스튜디오 톰보이는 30일부터 내달 8일까지 론칭 43주년을 기념한 브랜드 위크 행사를 진행한다. 백화점을 포함한 전국 정상 매장과 신세계인터내셔날 공식 온라인몰 에스아이빌리지에서 진행된다.

먼저 스튜디오 톰보이는 브랜드 위크 기간 동안 여성용 겨울 아우터를 매일 한 가지씩 선정해 43% 할인 판매한다. 브랜드의 히트 아이템인 오버핏 코트, 헤링본 자켓, 덤블 라이더 자켓 등 다양한 상품을 만나볼 수 있다.

59만9000원짜리 핸드메이드 코트는 34만1430원, 32만9000원짜리 카라점퍼는 18만7530원에 판매한다. 행사 기간 동안 스튜디오 톰보이의 가을 신상품은 20%, 겨울 신상품은 10% 할인해 판매하며, 43주년 특가 상품도 선보인다. 계절에 관계없이 캐주얼하게 입을 수 있는 레터링 후드, 맨투맨, 츄리닝 팬츠를 4만3000원에 한정 수량 판매한다.

43주년을 기념한 스튜디오 톰보이와 트립웨어 브랜드 로우로우의 한정판 협업 제품도 출시된다. 로우로우의 베스트셀러인 트렁크를 축소한 알트렁크 나노(4만3000원)와 트래블 파우치 3종 세트(4만3000원) 두 제품으로, 여행 시 간편하게 사용할 수 있는 아이디어 상품에 스튜디오 톰보이만의 색깔을 입혔다.

또한 로우로우 알트렁크 601 파일롯 트렁크에 알나노 트렁크, 알트래블 파우치 3종, 콜라보 티셔츠 1종, 모나미 153디아이와이(DIY) 펜키트 및 스티커로 구성되어 있는 스튜디오 톰보이 호텔 럭키 트렁크 패키지도 정가 대비 43% 할인된 가격에 100세트 한정 판매한다.

스튜디오 톰보이는 행사 기간 동안 전 구매 고객을 위한 푸짐한 사은품을 마련했다. 아티스트 ‘티보에렘’과 협업한 크로스백, 스티커, 아트 쇼핑백, 모나미와 협업한 DIY펜 키트 등을 한정 수량 증정할 예정이다.

스튜디오 톰보이 담당자는 “브랜드 위크는 스튜디오 톰보이를 사랑해 준 고객들에게 보답하고자 준비한 행사로 1년 중 가장 큰 할인 혜택과 다양한 사은품을 제공한다”면서 “올해는 로우로우와의 콜라보레이션 한정판 제품까지 준비해 더욱 특별함을 느낄 수 있을 것”이라고 말했다.

