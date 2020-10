LH광주전남본부, 전남 전통시장에 소화기 300개 기증

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 한국토지주택공사(LH) 광주전남지역본부가 전남지역 전통시장에 소화기 300개를 기증했다.

전남소방본부(본부장 마재윤)는 이날 여수소방서에서 LH 광주전남지역본부(본부장 오영오)와 ‘소화기 기증식’을 가졌다고 29일 밝혔다.

이날 여수소방서장 등 30여 명이 참석한 기증식에서 LH광주전남지역본부는 겨울철 화재에 취약한 전통시장에 보급해 달라며 소화기 3.3㎏ 300개를 전남소방본부에 전달했다.

현재 관내 전통시장 114개소에 총 2721대의 보이는 소화기가 설치돼 있다.

이날 전달된 소화기 300개는 관내 상설시장 및 소규모 점포가 밀집된 대상을 선정해 보급할 예정이다.

기증된 소화기는 올해 겨울철 기간 동안 관내 소방서와 시장상인회가 협업해 시장 점포 앞 통로에 설치되며, 소화기 관리번호를 부여하고 관리대장을 비치하는 등 매월 1회 관리 실태를 점검할 예정이다.

오영오 LH광주전남지역본부장은 “기증된 소화기가 전통시장 화재를 예방하고 안전한 지역 환경을 조성하는 데 이바지 됐으면 좋겠다”고 말했다.

마재윤 전남본부장은 “전통시장 보이는 소화기 보급에 도움을 주신 LH광주전남지역본부 관계자 여러분께 깊은 감사를 드린다”면서 “겨울철 화재 없는 전통시장 만들기에 나서 안전하고 안심한 전남을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

