[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 운영하는 포털 사이트 '다음'(Daum)에서 23일 접속 오류가 발생했다.

다음은 이날 오후 4시40분께부터 모바일과 PC 환경에서 이미지가 제대로 보이지 않는 등 접속 환경이 원활하지 않았다.

카카오 측은 "현재 상황을 확인하고 있는 중"이라고 밝혔다.

