[아시아경제 최대열 기자] SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 2,000 등락률 -1.77% 거래량 28,587 전일가 113,000 2020.10.23 15:30 장마감 관련기사 동서발전, SK가스와 그린뉴딜 선도[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close 는 우리사주조합에 보통주 4만2050주를 47억7268만원에 처분했다고 23일 공시했다.

