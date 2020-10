나주시 ‘농어촌 마을하수도 정비사업’ 추진

[나주=아시아경제 호남취재본부 이한혁 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 남평읍 광이마을, 다도면 평산마을 주민들의 주거여건 개선과 수질 보호를 위한 ‘농어촌마을 하수도 정비 사업’을 추진하고 있다고 23일 밝혔다.

이번 사업은 사업비 58억 원(국비70%)을 투입해 광이마을, 평산마을에 각각 하수관로 3.64㎞, 2.85㎞(총 6.49㎞)를 오는 2023년까지 설치한다.

특히 오수와 우수가 한 개의 관을 통해 처리되고 있는 기존의 합류식에서 별도의 오수관로를 신설, 처리하는 분류식 하수도를 도입했다.

앞서 시는 지난 2018년 기본실시설계에 착수하고 2차례에 걸친 주민설명회를 개최했으며 설계현장검토, 현장가설사무실 축조 등 행정절차를 거쳐 지난 8월 25일 공사에 본격 착공했다.

하수도 정비공사가 마무리되면 2개 마을 전체 118가구의 개인정화조 폐쇄에 따른 주거지 악취 개선은 물론 정화조 분뇨수거 비용을 지불하지 않아도 돼 경제적 부담도 완화될 것으로 기대된다.

강인규 시장은 “이번 남평, 다도 지역 하수도정비사업은 주민들의 생활편의 개선은 물론 방류수역인 영산강 유역 수질보전과 공공하수처리시설의 고도처리를 통한 양질의 수자원 확보에 기여할 것이다”고 말했다.

