[아시아경제 박소연 기자] 포스코는 3분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "올해 분기별로 보면 4분기에 판매량이 가장 많을 것 같다"면서 "4분기 수리 일정이 없고 국제 시황이 호조다. 판매량은 월별 300만t 베이스로 들어갔다고 보면 된다"고 말했다.

