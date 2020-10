최형두 "윤석열 총장 정치할 사람 아냐…정치가 검사 망친다"

[아시아경제 이지은 기자] 최형두 국민의힘 대변인이 윤석열 검찰총장의 정치 진출 가능성에 대해 "정치할 사람은 아니"라고 답했다.

최 대변인은 23일 오전 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연, "윤 총장은 정치할 사람은 아닌 것 같은데 사람들이 정치하도록 (몰아간다)"며 이같이 말했다.

그는 전날 사의를 표한 박순철 서울남부지검장을 언급하며 "지금 정치가 검사를 망치더니, 추미애 법무부 장관 사람으로 분류됐던 사람도 검사의 양심으로 옷을 벗는다"고 말하기도 했다.

전날 국감에서 윤 총장의 태도가 오만했다는 여당의 지적에 대해서는 "여당 의원 태도도 만만치 않았다. 똑바로 앉으라고 말꼬리 잡고"라며 "여당의 법사위원들 온통 조국 수호대, 윤석열 공격수냐"고 지적했다.

라임옵티머스 사태 특검도 주장했다. 그는 "법무부 장관이 사기꾼 말 한마디를 갖고 검찰을 의심한다면, 그럴 때(를 위해) 딱 만든 자리가 특검"이라고 말했다.

