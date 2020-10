현대백화점, 피어에서 친환경 장터 '지.구.장' 개최

환경부와 공동 기획해 11월12일까지

신촌점 등 4개 점포에서 순차적으로 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 현대백화점은 23일 MZ세대(1980년대 이후에 태어난 밀레니얼·Z세대)를 겨냥한 패션 편집숍인 '피어(PEER)'에서 친환경을 테마로 한 기획전인 '지.구.장(지구를 구하는 장터)'을 진행한다고 23일 밝혔다. 이번 행사는 신촌점·중동점 피어 매장(10월23~11월12일)을 시작으로 목동점(10월24~11월1일), 판교점(11월6~11월12일) 등에서 순차적으로 열린다.

특히 이번 행사는 환경부와 한국환경산업협회가 함께 기획한 행사로, 피어와 유명 아티스트와 협업해 제작한 신규 콜렉션을 비롯해 24개 친환경 브랜드의 200여 종 '업사이클링' 상품들을 내놓는다. 업사이클링(up-cycling)은 기존에 버려지는 제품을 단순히 재활용(recycling)하는 차원을 넘어 디자인을 가미해 새로운 가치를 창출하는 것을 뜻한다.

행사에는 플라스틱 대신 친환경 소재로 제작한 상품을 선보이는 '지구샵', 폐낙하산을 이용한 가방을 제작하는 '오버랩', 페트병을 업사이클한 나일론백 '블루오브', 비건뷰티 '디캔트', 소방관들의 폐방화복을 업사이클링해 가방으로 만든 '119레오' 등 업사이클링 브랜드가 참여한다.

대표적인 상품으로는 지구샵 오버랩 가방(3만7900원), 블루오브 가방파우치 세트(4만9000원), 디캔트 마스크(1만9000원), 119레오 가방(5만원) 등이다.

또한 행사 기간 피어 매장에선 래퍼 '레디'가 제작에 참여한 '더 캠핑' 캡슐 컬렉션을 내놓는다. '더 캠핑' 캡슐 컬렉션은 총 17종의 상품으로 아노락·후디·플리스 등 패션 상품과 의자·침낭·랜턴 등 캠핑 용품으로 구성됐다.

