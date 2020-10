환경부, 제주도 서귀포시 수돗물 유충 발생 총력 대응

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 제주 서귀포시 일대 수돗물에서 유충이 발생함에 따라 환경부가 총력 대응에 나섰다.

21일 영산강유역환경청에 따르면 이날 오전 조명래 환경부 장관 주재로 제주도 부지사 및 영산강유역환경청장, 한국수자원공사 등과 긴급 영상회의를 열고 유충 확산 차단 조치 및 대응상황을 점검했다.

지난 19일 제주도 서귀포시 서귀동 한 주택에서 유충 발생 신고가 접수되어 현장을 확인한 결과, 당일에는 민원발생 세대외에 인근세대 및 공급계통 배수지 등에서는 유충을 발견하지 못했다.

동일세대에서 추가 유충 민원이 제기됨에 따라 20일 공급계통 전반에 걸쳐 유충발생 실태를 조사한 결과, 서귀동에 수돗물을 공급하는 강정정수장 및 취수원인 강정천에서 유충을 발견, 수도관을 통해 가정으로 이동한 것으로 추정하고 있다.

강정정수장(시설용량 2만5000t/일)은 급속여과방식으로 운영 중이며 지난 7월 점검 시 여과지 시료채취 후 유충서식여부를 확인했을 때 유충은 발견되지 않았다.

환경부는 한국수자원공사 영섬유역수도지원센터에서 구성·운영하고 있는 유충발생 정밀역학조사반을 제주도에 파견해 본격적으로 제주도와 함께 발생원인 조사, 확산 방지 및 모니터링 방법 등 대책을 논의했다.

역학조사반은 상황종료 시까지 활동하며 유충 발생원인, 발생원 차단, 공급계통 모니터링 등을 지원한다.

아울러 지난 7월에 인천 수돗물 유충발생시 활동한 경험있는 전문가 3명을 추가 지원해 총 23명이 정밀역학조사반에서 활동할 예정이다.

또 현재까지 유충발생 세대는 2세대이지만 추가적으로 발생할 수 있는 만큼 사태의 조기 수습을 위해 금일 영산강유역환경청장을 현장수습조정관으로 즉시 파견, 신속하게 문제를 해결할 수 있도록 총력 지원을 할 예정이다.

신진수 환경부 물통합정책국장은 “최대한 빠른 시일내 수돗물이 정상화될 수 있도록 제주도와 함께 최선을 다할 계획이다”이라고 밝혔다.

한편, 제주도에서는 유충이 발견될 경우에는 직접 음용을 자제하고 즉시 상수도본부 또는 상하수도과로 신고하라고 안내했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr