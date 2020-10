영광예술의전당, 내달부터 운영 재개

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 ‘사회적 거리두기 1단계’로 전환됨에 따라 내달부터 영광예술의전당 운영을 재개한다고 21일 밝혔다.

군은 많은 군민들의 휴식처인 영광예술의전당을 안심하고 이용할 수 있도록 자체방역을 더욱 철저히 하고 있다.

또 쾌적한 주변 환경을 위해 낡은 외벽에 도장칠하기, 계단 석태 제거, 유리창 및 주변청소 등 코로나19의 장기휴관으로 인한 묵은 때를 벗기며 관람객 맞이에 연일 구슬땀을 흘리고 있다.

이번 운영 재개 시 정부의 ‘생활 속 거리두기’ 지침을 준수하며 대공연장에서 CGV 최신개봉영화를 매주 토요일 3편 상영하고, 관람 인원은 회차당 100석 한정, 운영할 예정이다.

관람객이 따라야 할 지침으로는 ▲QR코드 전자출입부 또는 수기 출입명부 작성 ▲출입 시 증상여부 확인(발열체크) ▲이동하거나 줄을 설 때 2m(최소 1m) 이상 간격 유지 ▲공연장 내 마스크 착용 및 음식물 섭취 자제하기 ▲입장권 구매 시 가급적 온라인 사전 예매하기 ▲관람 시 좌석은 지그재그로 ‘한 칸 띄어 앉기’로 착석 등이다.

전당 측은 관람객 유의사항 등을 적극적으로 홍보할 방침이다.

다만 향후 코로나19의 확산과 함께 정부의 ‘사회적 거리두기’가 상향될 경우 영광예술의전당 운영을 전면 취소될 수 있으며 자세한 사항은 정부지침에 따라 공지할 예정이다.

호남취재본부 이전성 기자 leejs7879@asiae.co.kr