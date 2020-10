김창룡 경찰청장 "경찰개혁 완수…'존경과 사랑받는 경찰' 도약하겠다"

제75주년 경찰의 날 기념식

수사권조정·자치경찰제 등 언급

"경찰활동 중심축 '예방' 전환"

[아시아경제 이관주 기자] 제75주년 '경찰의 날'을 맞아 김창룡 경찰청장이 수사권 조정 등 경찰개혁의 완수와 '준비된 치안전문가'로서의 경찰을 다짐했다.

김 청장은 21일 오전 충남 아산시 경찰인재개발원에서 열린 경찰의 날 기념식 인사말을 통해 "수사권 조정에 담긴 국민적 뜻을 받들어 경찰개혁을 반드시 완수하겠다"고 밝혔다.

김 청장은 "검찰과 긴밀히 협력해 국가 총 수사역량이 한층 강화되는 계기를 만들겠다"면서 "수사과정의 공정성·책임성을 높이고 인권친화적 문화를 체질화해 세계 최고 수준의 실력과 전문성을 갖추겠다"고 강조했다.

일원화 모델로 갑작스럽게 변경돼 현장 경찰관들의 반발을 사고 있는 '자치경찰'에 대해서도 언급했다. 김 청장은 "자치경찰제 또한 면밀히 설계하고 추진해 지속가능한 경찰 시스템의 토대를 견고히 다지겠다"며 "안전과 분권의 가치를 조화시켜 지역사회 요구에 신속하게 응답하면서 주민을 정성껏 섬길 것을 다짐한다"고 말했다.

김 청장은 이 같은 경찰개혁을 통해 '더 높은 수준'의 안전을 확보하는 토대로 삼고, 예방 중심으로의 경찰 패러다임 전환을 선언했다. 그는 "경찰활동의 중심축을 예방에 두고 범죄 기회를 한 발 앞서 차단해 나가겠다"면서 "어떠한 상황에서도 국민이 믿고 기댈 수 있는 '준비된 치안전문가'가 되겠다"고 역설했다.

김 청장은 "경찰의 힘은 단연코 국민의 신뢰에서 나온다"며 "범죄 사고에 대한 걱정이 없고 서민들이 억울한 눈물을 흘리지 않는 '가장 안전하고 정의로운 나라', 투철한 사명감과 확고한 신념으로 안전·안보·안심을 지켜내고 '존경과 사랑받는 경찰'로 도약하겠다"고 다짐했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr