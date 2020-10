정 총리 "전국 8000여곳 방역실태 특별점검…실효성 방안 강구할 것"(상보)

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 21일 "이번 주부터 수도권 소재 요양병원 등의 입원환자와 종사자 16만명에 대한 전수검사에 착수했고, 내일부터 2주간 전국 8000여 곳의 요양병원 등에 대한 방역실태 특별점검에 나선다"고 말했다.

정 총리는 이날 정부세종청사에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "방역당국은 점검결과 드러난 문제점에 대한 개선대책을 조속히 마련하고, 특히 종사자를 통한 전파사례가 많다는 점을 감안해 외부로부터의 감염 요인을 차단할 수 있는 실효성 있는 방안을 강구해 달라"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "지난주부터 대형학원 운영이 재개됐고, 이번주부터는 전국적으로 등교수업이 확대됐다"며 "코로나 상황이 아직 확실한 안정세가 아님에도 거리두기 장기화로 인한 학력격차 우려, 돌봄부담 가중, 코로나 우울 확산 등 대다수 학생과 학부모께서 겪고 계신 어려움을 감안해 고심 끝에 내린 결정이었다"고 언급했다.

이어 "힘들게 정상화로 한 걸음 다가섰습니다만, 이틀 전 강남의 한 대형학원 강사가 확진되면서 수능을 목전에 둔 학생과 여러 학부모께서 불안해한다"며 "밀집과 이동을 반복하는 학교와 학원은 쉽게 집단감염이 일어날 수 있고 지역사회로의 전파 고리가 될 소지도 매우 크다. 학교나 학원에서 철저한 방역이 뒷받침되지 못하면 일상으로의 복귀도 어렵게 될 것"이라고 우려했다.

그러면서 "각 지역 교육청, 지방자치단체, 그리고 학부모 공동체 등 지역사회 구성원이 함께 힘을 모아 현장 중심의 분권형 방역을 실천해 달라"고 주문했다.

정 총리는 "하반기 들어 마스크 생산량이 크게 늘면서 이제 쌓여가는 재고를 걱정해야 하는 상황이 됐다"며 "정부는 마스크 업계의 활로를 터주고자 23일부터 수출규제를 해제한다"고 말했다.

정 총리는 또 "이번 주부터 70세 이상 어르신들의 인플루엔자 예방접종이 시작됐다"며 "질병관리청과 각 지자체는 어르신들께서 현장에서 불편을 겪지 않도록 상세한 안내와 세심한 지원을 바란다"고 당부했다.

그러면서 "저도 오늘 예방접종 현장을 직접 살펴보고 개선할 점은 없는지 점검하도록 하겠다"고 덧붙였다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr