에어부산, 동계시즌 인천~선전·부산~칭다오 예약 오픈

인천~선전 3개월 탑승률 80% 육박

[아시아경제 유제훈 기자] 에어부산은 지난 20일부터 동계 시즌 중국노선 좌석판매를 시작했다고 21일 밝혔다. 에어부산이 운항 중인 중국노선은 인천~선전, 부산~칭다오 등 2개 노선이다.

에어부산은 앞서 최근 중국 정부로부터 동계시즌 노선 운항에 대한 인허가를 받았고, 이에 따라 현재 운항 중인 인천~선전 노선과 부산~칭다오 노선을 주 1회 운항할 예정이다.

에어부산에 따르면 해당 노선의 탑승률은 준수한 편이다. 지난 15일 첫 운항한 부산~칭다오 노선은 첫날 만석을 기록했으며, 인천~선전 노선은 지난 7월 운항을 재개한 이후 현재까지 3개월간 평균 80%에 가까운 탑승률을 보였다.

에어부산은 또 동계시즌 항공편 예약 편의를 위해 홈페이지와 예약센터 판매 좌석도 더 늘린단 계획이다. 에어부산 관계자는 "국내 및 중국 현지 예약 고객의 접근성을 고려, 기존 여행사 판매와 더 불어 홈페이지와 예약센터 판매도 확대할 방침"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr