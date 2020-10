혜리 "연기 전념으로 '놀토' 하차"…태연·키·한해 합류

[아시아경제 김봉주 기자] 가수 겸 배우 혜리가 tvN 예능 '놀라운 토요일-도레미마켓'(놀토)에서 3년 만에 하차하기로 했다. 또 키와 태연, 한해가 해당 프로그램 고정 멤버로 합류한다.

20일 복수의 매체를 통해 혜리의 소속사는 "혜리가 tvN 예능프로그램 '놀라운 토요일-도레미마켓'에서 하차한다"면서 "11월 말까지 출연할 예정"이라고 말했다.

혜리는 해당 프로그램에서 하차한 뒤 연기 활동에 전념할 것으로 보인다. 혜리는 웹툰 원작 드라마 '간 떨어지는 동거' 출연을 검토하고 있다.

혜리의 하차로 후임으로는 가수 태연과 키, 한해가 고정 멤버로 합류한다.

키와 한해는 10월 중 첫 녹화에서 게스트로 출연 후 고정 멤버로 활약한다. 태연은 오는 11월 첫 녹화를 앞두고 있다.

키와 한해는 '놀토' 원년 멤버로 신동엽, 붐, 김동현, 박나래, 혜리 등과 함께 활약을 이어갔지만 입대로 인해 하차한 바 있다.

