[속보]'감영경로 불명' 확진자들 속출…심상치 않은 확산세

속보[아시아경제 한승곤 기자] 대전과 충남에서 감염경로를 알 수 없는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자들이 속출하고 있다.

20일 대전시 등에 따르면 전날 확진된 대전시 서구 도마동 거주 40대 여성(대전 419번)의 감염경로가 밝혀지지 않았다. 419번은 충남대병원에서 근무 중으로, 지난 16일부터 피로감을 보인 것으로 조사됐다.

방역당국은 419번의 가족 7명과 직장 동료 8명, 지난 15일 함께 식사한 동료 4명을 밀접접촉자로 분류해 검사한 결과 아버지(대전 421번), 식사를 함께한 동료(대전 420번)도 양성으로 나왔다.

이날 양성 판정을 받은 70대 여성(대전 422번)도 감염경로가 불명확한 상황이다.

앞서 지난 10일 이후 대전에서만 감염경로 불명 확진자 6명이 나왔다.

이 기간 확진된 충남 천안시 동남구 50대(아산 59번)와 천안시 서북구 50대 부부(천안 232·233번)도 언제 어디서 누구로부터 감염됐는지 아직 확인되지 않고 있다.

천안 232번을 접촉한 60대(천안 234번)도 19일 확진됐다.

