[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 20일 경남 진주시 민유양묘장을 방문해 현장 관계자들의 건의사항을 청취하고 현장에서 관리 중인 묘목 생육상황을 점검했다고 밝혔다. 최 차장(오른쪽)이 현장 관계자로부터 묘목 생육과정을 설명받고 있다. 산림청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr