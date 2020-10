美 대중지 롤링스톤 "조 바이든을 미국 대통령으로 지지한다"

[아시아경제 권재희 기자] 미국의 대중문화지 롤링스톤이 미 대선에서 조 바이든 후보를 지지한다고 밝혔다.

19일(현지시간) 롤링스톤은 '조 바이든을 미국 대통령으로 지지한다'는 제목의 사설을 통해 "바이든 후보는 미국의 민주주의를 비롯해 견제와 균형의 원칙을 존중하면서 독재자가 아닌 대통령으로서 나라를 이끌 인물"이라고 밝혔다.

또 "트럼프 대통령과는 반대로 능력과 열정, 진실성, 자제력을 확실히 보여주고 있다"고 평가했다.

그러면서 올해 대선이 미국으로서는 트럼프 대통령이 남긴 인종차별, 독재와 무지의 잔해를 극복하고 재기할 수 있는 절호의 기회라고 전했다.

트럼프 대통령에 대해서는 "대통령직에 적합하지 않은 인물 밑에서 우리는 4년의 세월을 보냈다"며 "그와는 모든 면에서 반대인 바이든이 있다는게 미국입장에서는 정말 다행"이라고 강조했다.

4년 전 대선에서 롤링스톤은 힐러리 클린턴 전 국무장관을 지지한 바 있다.

롤링스톤의 창간자인 잔 웨너는 당시 민주당 대선 후보 경선 과정에서 버니 샌더스 상원의원 대신 클린턴 전 장관 지지를 선언했었다.

한편 롤링스톤은 1967년 창간돼 반문화 조류가 절정에 당한 상황에서 주로 섹스, 마약, 로큰롤 등의 이슈를 다루며 미국의 대표적인 대중지로 자리잡았다. 최근에는 주로 음악, 영화, TV 등 문화 전반과 정치에 관한 뉴스를 생산하고 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr