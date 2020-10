김진표 "옵티머스 투자자 저 아니다...유상범, 저질정치 사과해야"

[아시아경제 원다라 기자] 국민의힘 발 '옵티머스 펀드 투자자 명단'에 오른 여당 주요 인사들이 유상범 국민의힘 의원에 사과를 촉구했다.

김진표 더불어민주당 의원은 19일 오후 자신의 페이스북 글을 통해 "옵티머스 투자자 김진표는 제가 아니다"며 "아니라는 것을 알면서도 해당 자료를 언론에 유포하여 망신주기를 유도한 저질 정치에 유감을 표명한다. 유 의원은 사과하십시오"라고 밝혔다.

박수현 전 청와대 대변인도 이날 페이스북에 "유상범 의원님 사과해주세요"라는 글을 올렸다. 그는 "라임ㆍ옵티머스에 여권인사 박수현이 2억원을 투자했다고 하셨다는데, 저는 그럴만한 돈이 없는 가난한 정치인"이라며 "의심이 드셨더라도 저에게 전화 한 통 하셨으면 이런 실수는 안하셨을텐데 안타깝다"고 말했다.

노무현 정부 청와대 민정수석을 지낸 이호철 전 수석도 한 여권 인사를 통해 "전혀 사실이 아니다. 동명이인"이라고 밝혔다. 이 전 수석은 "무책임한 정치권의 허위 폭로에 분노를 느낀다"고 했다.

최인호 민주당 수석 대변인은 오후 브리핑을 통해 "거론 된 우리 당 분들을 일일이 다 확인한 결과 전혀 사실무근이었다"며 "그분도 법조인 출신인데 아닌줄 알면서도 그렇게 했지 않느냐 참 무책임하다"고 비판했다.

유 의원은 이와 관련한 별도 입장을 내지 않은 상태다.

앞서 유 의원은 이날 오전 국회에서 열린 법제사법위원회 국정감사에서 김 의원 등을 비롯한 여권 주요 인사의 이름이 담긴 옵티머스 펀드 투자자 목록을 자료 화면으로 공개했다.

유 의원은 "동명이인에 대한 실체조사가 필요하겠지만 이들의 실명이 기재된 펀드 투자 명단을 확보하고도 이에 대한 수사를 실시하지 않았다"며 "서울중앙지검이 명단이 있음에도 수사를 안한것은 의혹을 덮으려 한 것이 아닌가"라고 질의했다.

원다라 기자 supermoon@asiae.co.kr