한 번만 주문해도 연회비 100% 캐시백

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 '배달의민족 비장의카드 V.2' 출시 기념 연회비 100% 캐시백 이벤트를 진행 중이라고 19일 밝혔다.

해당 이벤트는 올해 말까지 배달의민족 비장의카드 V.2를 발급받고, 배달의민족에서 1회 이상 주문하는 고객을대상으로 연회비 3000원캐시백을 제공한다.

배달의민족비장의카드 V.2는 올해 9월 출시된 체크카드 상품으로, 5000원 이상 결제 시 1100원 캐시백을 제공한다. 지마켓, 옥션 등 오픈마켓과 대중교통, 카페, 베이커리 등에서도 캐시백을 받을 수 있다. 연회비는 해외겸용 3000원이며 온라인을 통해 발급 가능하다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr