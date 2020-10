경남메세나협회, ‘2020 기업사랑 메세나 콘서트’ 온라인 서비스

뮤지컬 배우 박소연·이건명 등 출연 … 31일 유튜브 등에서 관람 가능

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남지역 기업인들의 문화예술 지원을 통해 사회적 책임을 다하는 경남메세나협회는 ‘2020 기업사랑 메세나 콘서트’를 KBS창원홀에서 무관중으로 개최한다.

이번 공연은 한국문화예술위원회 후원으로 20일 개최되며, 31일 유튜브 등을 통해서도 감상할 수 있다.

콘서트의 첫 문은 작곡가 조우성의 작품 ‘Questions are the Answer’가 연다. 타악기 연주가 집중된 이 곡은 한 번도 겪어보지 못한 세상 속에서도 새로운 희망을 찾을 수 있다는 메시지를 담고 있다.

이어 비올리스트 김은진이 무대에 올라 오스트리아 작곡가 J. N. 훔멜의 ’비올라와 관현악을 위한 환상곡 Op. 94‘을 경남메세나필하모닉오케스트라와 함께 연주한다. 2부에서는 뮤지컬배우 박소연과 이건명이 출연해 뮤지컬 ‘그날들’ 대표곡 ‘사랑했지만’, 모차르트의 ‘황금별’과 애니메이션 알라딘 삽입곡 ‘A Whole New World’ 등을 열창한다.

경남메세나협회 관계자는 “관객들 앞에서 공연하지 못하는 아쉬움이 크지만 공연으로 코로나 블루에 지쳐있는 도민들에게 위로가 되는 콘텐츠가 되길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr