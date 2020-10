[알림]'2020 아시아여성리더스포럼' 28일 열립니다

제9회 아시아여성리더스포럼 28일 개최…노벨화학상 후보 현택환 교수 기조강연

女리더들과 '성공 DNA' 공유하는 자리

[아시아경제 김혜원 기자] 아시아경제가 주최하는 '2020 아시아여성리더스포럼'이 오는 28일 막을 올립니다.

올해 9회째를 맞아 '숭고한 정신, 리더의 용기'를 주제로 열리는 이번 포럼에서는 정계·학계·산업계 등에서 맹활약하는 여성 멘토 30여명과 차세대 리더를 꿈꾸는 여성 멘티 120여명이 한자리에 모여 여성 리더십의 가치를 공유합니다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역을 위한 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 예년 대비 포럼 규모를 축소하지만 그만큼 내실을 다지는 데 많은 신경을 기울였습니다.

이번 포럼의 기조 강연은 올해 한국인 최초로 노벨화학상 후보에 올랐던 현택환 서울대 석좌교수(기초과학연구원 나노입자연구단장)가 맡습니다. '삶과 나노 이야기'를 주제로 한 현 교수의 명품 강의는 단언컨대 집중 조명을 받을 것으로 기대됩니다.

우리나라 여성 최초로 미국 스탠퍼드대 종신 재직권을 받은 뇌·과학 분야 전문가 이진형 스탠퍼드대 신경·바이오공학과 교수와 '가르치고 연구하고 글 쓰는 수학자'로 통하는 박형주 아주대 총장, 21세기를 이끌 우수 인재상을 받은 이재원 XYZ벤처파트너스 대표는 위기의 순간 리더의 중요한 의사결정이 미치는 영향력에 대한 이야기를 들려줄 예정입니다.

인기 크리에이터로 거듭난 전 대법관 박일환 법무법인 바른 고문 변호사는 양향자·김은혜 국회의원과 함께 '사람, 멋짐 그리고 리더'에 관한 명쾌한 정의를 내릴 겁니다.

아시아경제는 이날 '제5회 아시아여성지수대상' 시상식도 개최합니다. 여성의 경쟁력을 높이고 여성 리더십 양성에 적극 나서는 기업을 시상하고 성공 DNA를 공유하는 시간을 가질 예정입니다. 여러분의 많은 관심과 참여를 기다립니다.

◆일시: 10월28일(수) 9:00~15:30(등록 및 VIP 네트워킹 8:30~9:00)

◆장소: 서울 중구 소공동 롯데호텔 크리스탈볼룸&에머랄드룸(2층)

◆주최: 아시아경제

◆후원: 고용노동부, 여성가족부, 서울특별시, 대한상공회의소, 여성벤처협회

◆참가 신청 및 문의: 아시아여성리더스포럼 사무국 홈페이지(www.asiae.co.kr/event/2020/wforumㆍ전화 02-6020-6833)

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr