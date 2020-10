'편도 최저 7200원' 진에어, 가을여행주간 특가항공권

할인항공권에 추가할인 프로모션 코드까지

[아시아경제 유제훈 기자] 진에어 진에어 272450 | 코스피 증권정보 현재가 9,030 전일대비 90 등락률 +1.01% 거래량 31,998 전일가 8,940 2020.10.19 10:18 장중(20분지연) 관련기사 진에어, 15일 인천→中칭다오 임시편 운항나서공정위 고위 전관 37개사 사외이사 포진…'공정3법 대비'[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일 close 는 오는 11월15일까지 가을여행주간을 맞아 국내선 예매 고객을 위한 항공권 할인 프로모션을 실시한다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 이날부터 내년 3월26일 사이 운항하는 진에어의 국내선 항공편 전체(15개 노선)를 대상으로 하며, 특별할인 운임과 함께 10% 추가 할인 혜택을 주는 프로모션 코드를 제공하는 방식으로 운영된다.

노선별 운임은 부산~제주 7200원, 대구~제주 7800원, 청주~제주 1만900원, 김포~제주 1만3900원, 포항~제주 2만4900원, 원주~제주 3만3900원, 군산~제주 4만5900원 등이다.

프로모션 코드는 진에어 홈페이지나 웹/앱을 통해 예매할 때 코드 입력창에 'HELLOAUTUMN)'을 입력하면 자동으로 10% 할인받게 되는 방식으로 이용 가능하다. 단 일부 기간 및 24개월 미만 유아는 이벤트 참여 대상에서 제외된다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr