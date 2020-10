슈콤마보니, 엄마와 아이와 함께 신는 슈즈 출시

[아시아경제 조유진 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 38,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 36,700 2020.10.19 08:00 장시작전(20분지연) 관련기사 코오롱스포츠, 서브 브랜드 '엘텍스' 론칭시리즈 코너, 친환경 매장으로 변모커스텀멜로우, 설치미술가 양혜규 작가와 협업 close 스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 슈즈 브랜드 슈콤마보니가 가을겨울 시즌 엄마와 아이가 함께 신을 수 있는 ‘츄츄’와 ‘플로르2’ 두 가지를 새롭게 출시한다.

츄츄 스니커즈는 슈콤마보니의 베스트셀러로, 키즈 아이템의 경우 쉽게 신고 벗을 수 있는 슬립온 형태로 디자인했다. 또 비교적 낮은 운동화창과 소재로 아이들이 안전하고 편안하게 착화할 수 있는 것이 특징이다.

브랜드 시그너처 장식인 진주와 풍성한 니트 리본 장식이 더해져 따듯한 겨울 분위기를 낼 수 있다. 컬러는 옐로우, 핑크, 베이지 세 가지에, 사이즈는 170부터 210까지 나왔다.

성인용 츄츄는 니트 미들탑 스니커즈로 업그레이드해 새롭게 출시됐으며 풍성한 앙고라 원사를 장식으로 매치했다. 성인은 블랙 컬러만 출시됐다.

플로르2는 지난 봄여름 시즌에 나온 플로르 라인을 겨울 무드로 바꾼 가죽 소재 스니커즈다. 키즈용 역시 안전한 착화에 신경썼으며 슬립온 형태로 꽃 장식의 디테일이 들어갔다. 컬러는 핑크와 화이트 두 가지, 사이즈는 170부터 210까지 출시된다. 성인 아이템은 키즈용과 같이 가죽 소재에 꽃 장식이 들어갔으나, 장식이 탈부착이 가능하다. 컬러는 블랙과 화이트 두 가지다.

성인과 키즈 아이템은 코오롱몰과 전국 오프라인 매장에서 만날 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr