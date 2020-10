美타임스스퀘어 '기아 퇴치' 캠페인 띄운 LG전자

[아시아경제 김혜원 기자] LG전자가 미국 뉴욕 맨해튼 타임스스퀘어 전광판에 기아 문제 해결을 위한 메시지를 전했다.

LG전자는 15일(현지시간)부터 3일 동안 타임스스퀘어 전광판에서 국제연합식량농업기구(FAO)가 정한 '세계 식량의 날(10월16일)'을 맞아 홍보 영상을 올렸다.

이 영상은 FAO가 제작한 것으로 기아 종식을 위해 많은 사람들이 관심을 가지고 노력하자는 메시지가 담겨 있다.

LG전자는 2011년부터 국제기구나 비정부기구(NGO) 등이 미국 뉴욕과 영국 런던에 있는 LG전자 전광판에서 공익 영상을 상영할 수 있도록 'LG 희망스크린' 프로그램을 운영하고 있다.

그동안 여러 기관이 LG 희망스크린에서 세계 환경의 날, 한국의 세계문화유산, 재해 구호, 유엔총회 등을 알려왔다.

LG전자 관계자는 "이러한 사회공헌 프로그램이 환경, 문화 등 다양한 사회 이슈에 대한 공동의 인식을 높일 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr