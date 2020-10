[아시아경제 박종일 기자] 오승록 서울 노원구청장은 17일 오전 10시 당현천 바닥분수(한국성서대 주변)에서 열린 노원 마을공동체 네트워크 한마당 ‘2020 더불어 숲을 이루자 '마을, 사람이다!’ 행사에 참석했다.

온라인 유투브(노원마을공동체지원센터)를 통해 마을지원활동가들 인터뷰와 마을지원센터의 활동들이 방송됐다.

행사 현장인 당현천 수변공원에서는 참여 이벤트를 진행해 주민들에게 양말목공예, 마스크지키미, 바람개비 등이 들어 있는 더불어 꾸러미 및 다육이 식물 등을 나눠줬다.

오승록 구청장은 “코로나로 지친 마을활동가들과 주민들이 서로 위로하고 활력소를 얻을 수 있는 즐거운 시간을 보내길 바란다”고 말했다.

