"법적조치 검토, 강력 대응"

[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 16일 '라임 사태' 주요 인물로 지목된 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 입장문을 통해 '펀드 판매 재개 관련 청탁으로 우리은행 행장, 부행장을 로비했다'고 적시한 것과 관련해 "전혀 사실무근"이라고 반박했다.

우리은행은 그러면서 "라임펀드 환매 중단 이후 재개한 사실이 없다"고 강조하고 "법적 조치를 검토할 예정으로, 허위 사실 유포에 대해 강력히 대응할 방침"이라고 덧붙였다.

김 전 회장은 이날 옥중 자필 입장문에서 "라임 펀드 판매 재개 관련 청탁으로 우리은행 행장 로비와 관련해서 검사장 출신 야당 쪽 유력 정치인, 변호사에게 수억원을 지급한 후 실제 이종필 전 라임 부사장과 우리은행 행장, 부행장 등에게 로비를 했다"고 주장했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr