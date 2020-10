고영 고영 098460 | 코스닥 증권정보 현재가 89,900 전일대비 900 등락률 +1.01% 거래량 34,683 전일가 89,000 2020.10.16 15:30 장마감 관련기사 韓, 소·부·장 전초기지 獨과 협력 시동[e공시 눈에 띄네]코스닥-13일고영, 2분기 영업익 22억원…전년 동기 比 80.4%↓ close 은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 35억원으로 지난해 동기보다 67.4% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 16일 공시했다.

매출은 411억원으로 작년 동기 대비 34.8% 줄었다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr