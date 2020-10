[2020국감] 강남 중대형 상가 10곳 중 한 곳은 비었다

[아시아경제 이지은 기자] 자영업자의 몰락과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 수도권 주요 상권 중대형·소규모 상가 공실률이 지난 3년새 급증했다. 강남의 경우 지난 2분기 중대형 상가의 공실률이 10%에 육박하는 수준으로 치솟았다.

국회 국토교통위원회 소속 송석준 국민의힘 의원에게 16일 국토교통부와 한국감정원이 제출한 자료에 따르면, 2020년 2분기 전국 중대형 및 소규모 상가 평균 공실률이 큰 폭으로 상승했다.

문재인 정부 출범 전인 2017년 1분기 중대형 상가 공실률은 9.5%에서 3년 사이 12.0%로 26.4% 상승했고, 소규모 상가 공실률도 같은 기간 3.9%에서 6.0%로 상승했다.

중대형 상가는 수도권에서 피해가 컸다. 서울 중대형 상가 공실률은 이 기간 중 6.5%에서 7.9%로 상승했고, 특히 도심지역은 5.0%에서 8.2%로, 강남지역은 5.3%에서 9.8%로 상승했다.

경기 중대형 상가의 경우도 이 기간 중 6.6%에서 9.8%로 공실률이 상승했다.

소규모 상가 공실률도 전국에서 큰 폭으로 상승했다. 서울은 2.9%에서 4.2%로 올랐고, 서울 영등포·신촌지역은 2.3%에서 4.7%로 2배 넘게 공실률이 상승했다.

3년 만에 공실률 0% 기록이 깨진 곳도 나타났다. 서울 충무로 상권의 경우 중대형 상가 공실률 0%가 깨졌고, 서울 목동과 이태원, 경기 고양시청과 평택역 등 소규모 상가 공실률 0% 기록이 깨진 곳도 12곳에 달한다.

송 의원은 "문재인 정부 출범 이후 강행한 최저임금 인상, 주 52시간 근무 등으로 실물경제가 급속도로 악화된 데다가 코로나19 장기화 여파로 자영업자들이 사지에 내몰리고 있는 만큼 정부 정책 기조의 전면적인 재검토와 피해자들에 대한 지원대책이 조속히 마련되어야 한다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr