돌아온 흑백 필름…후지필름, 아날로그 롤필름 8종 출시

흑백 '아크로스' 재출시…컬러 필름 벨비아·프로비아 등도 선보여

[아시아경제 한진주 기자] 한국후지필름이 필름·사진 문화 육성을 위해 아날로그 롤필름 8종을 출시한다.

디지털 카메라가 대세로 자리잡으면서 아날로그 필름 공급이 끊겼지만 최근 복고 감성을 즐기는 뉴트로 열풍과 함께 필름 사진 수요가 늘면서 롤필름 공급을 확대하기로 했다.

이번에 출시된 필름은 ▲색채 표현력이 뛰어난 ‘후지크롬 프로페셔널 벨비아’ ▲고해상도로 컬러를 생생하게 재현하는 ‘후지크롬 프로페셔널 프로비아’ ▲흑백사진용 네거티브 필름 ‘네오펜 프로페셔널 아크로스’ 등이다.

한국후지필름 인스탁스 관계자는 "그동안 꾸준하게 아날로그 필름을 찾아주셨던 고객 성원에 힘입어 고품질의 리버설 필름뿐 만 아니라 국내 공급이 중단됐던 흑백 필름 아크로스까지 다시 선보인다"며 "앞으로도 고객 니즈에 발맞춰 보다 다양한 아날로그 롤필름을 선보일 수 있도록 노력할 계획"이라고 말했다.

한국후지필름은 필름 사진 문화를 육성을 위해 다양한 브랜드와 협업해 일회용 카메라 ‘퀵스냅’을 감각적인 디자인으로 새롭게 선보이고 있다. 사진 문화 프로젝트 ‘소소일작’을 통해 참신한 필름생활을 제안하는 포토 클래스를 진행하고 있다.

