목포대 과학영재교육원, 2021학년도 신입생 모집

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포대 과학영재교육원(원장 서승석)은 내달 19일부터 24일까지 2021학년도 신입생 모집 원서접수를 한다고 16일 밝혔다.

모집 분야는 초등심화 융합인재 과정(60명 이내)과 중등심화 융합인재 과정 수학분야(10명 이내), 과학·ICT분야(50명 이내), 중등기초 사사과정(수학, ICT과학, 물리, 화학, 생물, 지구과학 분야 각 8명 이내), 중등 사사과정(수학, ICT과학, 물리, 화학, 생물, 지구과학 분야 각 5명 이내)이다.

이번 모집은 1차 서류평가를 거쳐 2차 전형 대상자를 선발(모집정원의 200% 이내 선발), 2차 문제 해결형 심층 면접 및 집단토론을 통해 최종 교육대상자를 선정해 오는 12월 24일 목포대학교 과학영재교육원 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.

초등심화 융합인재 과정은 현재 전라남도 거주 또는 소재 초등학교 5학년 재학생 중인 학생이 담임교사 또는 지원 분야 교과 담당교사, 영재교육 담당 교사(지도 교수)의 추천을 받아야 한다.

또 중등심화 융합인재 과정은 초등학교 6학년에 재학 중인 학생, 중등기초 사사과정은 중학교 1학년에 재학 중인 학생으로 초등심화 융합인재 과정과 같은 조건을 갖춰야 한다.

중등 사사 과정은 영재교육기관 기초 사사과정 수료자(혹은 수료 예정자)로 이에 상응하는 자격을 갖춘 학생이 수료(혹은 수료 예정)한 분야로 지원할 수 있다.

또한, 모집 분야의 모든 교육과정에 대한 교육비는 전액 무료이다. 신입생 선발 요강 열람 및 기타 자세한 사항은 목포대 과학영재교육원 홈페이지를 참조하면 된다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr