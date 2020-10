[아시아경제 이현주 기자] 서울과학기술대학교는 미래인재양성 지원 사업을 통해 대학원생에게 등록금 전액을 지원한다. 지원 대상 학과는 기계설계로봇공학과, 기계공학과, 안전공학과, 데이터사이언스학과, 신소재공학과, 컴퓨터공학과, 환경공학과, 안경광학과, 나노바이오융합공학과, 신재생에너지융합협동과정, 스마트에너지시스템협동과정 등 총 16개다. 해당 학과에 등록하는 대학원생 160여명 전원이 연구장학금, 해외 연구 인턴십, 산업체 공동연구 등을 지원받게 된다. 서울과기대는 이달 19일부터 30일까지 2021학년도 대학원생을 모집한다. 이동훈 총장은 "세계적으로 인정받는 실용연구중심대학이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

