성균관대, 인텔코리아와 AI 인재 양성 협력

[아시아경제 이현주 기자] 성균관대학교는 인텔코리아와 AI 인재양성 및 연구 인프라 구축을 위한 교육·연구 산학협력을 추진한다. 앞으로 두 기관은 AI 연구 인프라 구축이나 공동연구 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다. 또 성균관대 정보통신대학 산하 'AI·IoT 교육지원센터'는 이번 협약을 바탕으로 'SKK-Intel AI Class'를 공동으로 주관해 운영한다.

권명숙 인텔 코리아 사장은 "연구용 인프라·서버 구축에도 지속적으로 협력하기를 기대한다"고 말했다. 신동렬 성균관대 총장은 "4차 산업혁명 시대에 필수적인 AI 지식과 우수한 연구 환경을 학생들에게 제공할 수 있게 됐다"며 "인텔코리아와 긴밀한 협력을 통해 학생 성공의 가치를 실현하고 사회적 가치도 창출하겠다"고 말했다.

