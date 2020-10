[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장이 14일 오후 2시 중랑천에 조성한 가을 꽃길을 방문해 현장을 살폈다.

구는 가을을 맞아 중랑천, 당현천, 우이천 등을 특색에 맞게 꽃길을 조성했다.

중랑천에는 다양한 빛깔의 코스모스 구간과 백일홍 구간 2곳을 마련하고 코스모스 구간에는 포토존 등을 설치했다.

당현천 2km 전구간은 황화코스모스, 우이천은 국화, 맨드라미, 천일홍 등을 식재했다.

이날 오승록구청장은 중랑천에 조성된 꽃길을 방문해 현장을 점검하고 주민들과 의견을 나누는 등 현장행정을 이어갔다.

오승록 노원구청장은 “일상에 지친 주민들이 가까운 동네하천 꽃길을 걸으며 힐링과 충전하기 바란다”고 말했다.

