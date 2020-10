[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 14일 오전 구청 기획상황실에서 광주광역시 남구와 지역 발전과 공동 번영을 도모하기 위해 자매결연을 맺고 폭넓은 교류와 협력을 약속하는 시간을 가졌다.

이 날 협정식에는 고기판 영등포구의장과 광주광역시 남구의 김병내 구청장, 박희율 구의장, 주민대표 2명이 참석, 협정과 관련한 간단한 경과보고 후 긴밀한 교류 협력과 상호 발전방향 모색을 위한 논의를 이어갔다.

채 구청장은 광주 남구와 함께 코로나19 이겨내고 새로운 번영의 미래를 힘차게 열어가겠다는 포부를 전했다.

