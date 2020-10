[아시아경제 오주연 기자] 코미팜 코미팜 041960 | 코스닥 증권정보 현재가 13,600 전일대비 1,500 등락률 -9.93% 거래량 1,126,535 전일가 15,100 2020.10.14 09:37 장중(20분지연) 관련기사 코미팜, 주가 1만 5600원.. 전일대비 2.97%코미팜, 검색 상위 랭킹... 주가 2.97%코미팜, 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 상승세에 5.02% ↑ close 은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 바이러스로 인한 폐렴환자에서 PAX-1의 안전성 및 유효성 평가를 위한 스페인의약품위생제품청(AEMPS) 임상2/3상 임상시험계획 신청이 거절됐다고 14일 공시했다.

거절사유에 대해 회사 측은 "AEMPS의 임상시험 신청관련 35개 항목의 보완 목적 질의 및 자료 요청을 받고 관련 답변과 자료를 제출했다. 그러나 몇가지 항목에 대해 해명이 충분치 못하다는 이유로 임상시험 승인이 거절됐다"고 설명했다.

회사 측은 "반려 사유에 대한 구체적인 확인 및 대응 계획을 즉각 수립하고 있으며, 반려에 대한 사유를 보완하고 재신청해 승인을 받을수 있도록 검토해서 진행할 예정"이라고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr