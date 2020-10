與 "진중권 이론도, 소신도, 예의도 없어" vs 진중권 "실성했나"

[아시아경제 최신혜 기자] 더불어민주당과 진중권 전 동양대 교수가 13일 조정래 작가의 발언을 두고 날선 공방을 벌였다. 진 전 교수의 비난 발언에 민주당이 당 차원에서 공식 논평으로 맞대응한 것은 이례적이다.

13일 박진영 더불어민주당 상근부대변인은 논평을 통해 "진중권씨의 조롱이 도를 넘어서 이제는 광기에 이른 듯하다"고 비판했다.

앞서 진 전 교수는 전날 조정래 작가가 '반일종족주의'를 쓴 이영훈 교수를 비판하며 ‘일본 유학을 다녀오면 친일파가 된다’고 언급한 것을 두고 “일본에서 유학한 문재인 대통령의 따님도 조정래 선생이 설치하라는 반민특위에 회부돼 민족반역자로 처단당하겠다”고 지적했다.

박 상근부대변인은 "맥락을 읽지 않고, 말 한마디를 드러내어 조롱함으로써 존재감을 인정받는 전략은 진중권씨의 삶의 방식임을 잘 안다"며 "이론도 없고 소신도 없는 줄은 익히 알고 있었지만, 예의마저 없다. 조정래 선생의 말씀이 다소 지나쳤다 하더라도, 그런 식의 비아냥이 국민과 함께 고난의 시대를 일궈 온 원로에게 할 말인가?"라고 쏘아붙였다.

또 "최소한의 인격은 남겨두기 바란다"며 "말 한마디 한마디를 언론이 다 받아 써주고, 매일매일 포털의 메인뉴스에 랭킹되고 하니 살 맛 나지요? 신이 나지요? 내 세상 같지요? 그런데 그 살 맛 나는 세상이 언제까지 갈 것 같나"고도 했다.

이에 진 전 교수는 페이스북을 통해 "아니요, 너희 세상 같아요. 살맛 나냐고요? 아뇨. 지금 대한민국에서 너희들 빼고 살맛나는 사람이 있나요? 하나도 없거든요"라며 "이분들이 실성을 했나. 조정래를 비판했는데, 왜 성명이 민주당에서 나오는 건지. 당신들 일 아니니까 신경 끄세요"라고 응수했다.

그는 민주당의 분노가 누구를 향한 것이냐며 "대통령 따님이 일본유학 했다고 친일파로 몰아간 사람은 따로 있다, 민경욱이라고. 대한민국 베스트셀러 작가가 그런 극우파와 같은 수준이라는 것 자체가 스캔들이다"라고 덧붙였다.

