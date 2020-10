라이킷, ‘클린라이프’ 캠페인 전개 “CONNECT WITH EARTH”

27일부터 클린라이프 공식 오픈

인스타그램 통해 캠페인 진행

[컬처&라이프부 김희영 기자] 뷰티 라이프 매거진 라이킷(LIKIT)이 미래에 위협적인 유해 요소를 배제하고 보다 아름다운 지구를 만들기 위해 ‘클린라이프’를 전개한다.

라이킷의 ‘클린라이프’는 뷰티에서 라이프스타일까지 확장해 자연과 동물에 해를 끼치지 않는 지속 가능한 삶에 대한 고민과 윤리적 소비 등 지구를 지키기 위한 다양한 방안을 제시한다.

라이킷은 ‘CONNECT WITH EARTH(커넥트 위드 얼쓰)’라는 슬로건 아래 ▲For earth(포 얼쓰) ▲For animals(포 애니멀즈) ▲For nature(포 네이처) 등 세 가지 가치에 초점을 맞춘 다양한 캠페인과 챌린지를 진행해 나갈 예정이다. 지자체는 물론 셀럽과 인플루언서, 브랜드 등 협업을 통하여 클린라이프에 대한 인식 향상과 건강한 라이프스타일을 함께 만들어 나간다.

또한 라이킷은 사람, 자연, 동물에 초점을 맞춘 자체 기준을 만들어 이에 부합하는 제품을 선정하기로 했다. 첫 번째 기준은 파라벤, 옥시벤존 등 유해 의심 성분 9가지를 배제한 제품이다.

더불어 동물 실험을 하지 않는 크루얼티 프리(Cruelty-free) 제품, 재활용이 가능한 포장재 및 친환경 패키지를 사용하는 제품, 자연친화적 가치를 추구하는 브랜드 등 지구 지키기를 실천하고 있는 브랜드 제품을 선정한다. 더불어 라이킷은 추후 제품 영역을 확대하여 그에 맞는 기준을 정립해 윤리적 소비 가치와 맞는 제품 선정을 이어나갈 계획이다.

이번에 선정한 브랜드는 ▲닥터 브로너스 ▲루바스 바이오 ▲리얼라엘 ▲허스텔러 ▲이니스프리 등이다. 클린픽 제품은 오는 27일 아시아경제 지면과 온라인, 라이킷 홈페이지와 공식 SNS를 통해 공개될 예정이다.

라이킷은 클린라이프 전개와 함께 본격적인 온라인 캠페인도 진행한다. 라이킷 공식 인스타그램에 일상에서 실천 중인 환경보호 활동과 라이킷의 클린라이프를 응원하는 댓글을 올리면 된다. 참여자 중 45명을 선정해 클린라이프 캠페인에 동참하는 브랜드 제품을 선물로 증정할 예정이다.

라이킷 홍동희 편집장은 “인간과 자연이 공존하기 위해 다양한 노력들이 곳곳에서 이어지고 있다. 변화하는 인식과 환경에 맞춰 가치 있는 라이프스타일을 만들기 위해 라이킷이 함께 하고자 한다. 추후 라이킷에서 다양한 캠페인과 챌린지를 전개해 나갈 예정이다”라고 말했다.

김희영 기자(라이킷팀) hoo04430@asiae.co.kr