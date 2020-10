롯데리아, '성추행 논란' 이근 전 대위 광고 모두 삭제…"관련 사항 내부 논의 중"

13일 이 전 대위 모델 밀리터리버거 등 콘텐츠 일괄 삭제

계약 관련 사항 내부 논의 중 "정해진 바 없어"

[아시아경제 최신혜 기자] 롯데리아가 성추행 문제 등 각종 논란에 휩싸인 이근 전 해군특수전전단 대위가 나오는 광고를 모두 삭제하며 거리두기에 나섰다. 이 전 대위는 현재 롯데리아 '밀리터리버거'의 모델이다.

롯데리아 관계자는 13일 "유튜브와 소셜네트워크서비스(SNS)에 올린 이 전 대위 관련 콘텐츠를 모두 내렸다"고 밝혔다. 롯데리아는 지난달 28일 밀키트형 신제품 밀리터리버거를 출시하고 유튜브 콘텐츠 '가짜사나이'를 통해 유명세를 얻은 이 전 대위를 모델로 발탁했다.

그가 등장하는 콘텐츠는 롯데리아 공식 유튜브 채널의 밀리터리버거 광고 영상과 '버거개인주의 밀리터리버거'라고 쓰여 있는 홍보물이다.

롯데리아는 이 전 대위 관련 각종 논란으로 브랜드 이미지가 타격을 받을 수 있다고 보고 이같이 결정했다.

다만 모델 계약 해지에 대해서는 "정해진 바가 없다"고 말했다. 롯데리아 관계자는 "계약 관련 사항에 대해서는 서로 협의된 사항이 없다"며 "관련 내용에 대해 내부적으로 논의 중"이라고 밝혔다.

최근 유튜버 김용호씨는 이 전 대위의 유엔 관련 경력 허위 기재, 성추행 등에 대한 의혹을 제기했다. 이 전 대위는 유엔 관련 경력을 허위로 기재했다는 지적에 "사실과 다르다"고 부인했고, 채무 논란의 경우에는 채권자에게 200만원을 돌려주고 사과했다.

성추행 혐의로 벌금형을 받았다는 의혹에는 "처벌을 받은 적이 있다"고 인정하면서도 "내가 추행하지 않았다는 증거가 나왔는데도 피해자의 일관된 진술이 단 하나의 증거가 돼 판결이 이뤄졌다"고 주장했다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr