“韓, 산림녹화 이어 지속가능 산림경영도 성공적”…국제사회에 입중

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 우리나라는 1973년~1987년 산림녹화 사업으로 100억 그루 이상의 나무를 심어 짧은 기간 동안 산림녹화에 성공한 대표 국가로 손꼽혀 왔다. 여기에 1990년 이후부터 2015년까지 25년간 이어진 ‘지속가능한 산림경영’ 역시 성공적이라는 분석결과가 나왔다. 산림청은 이 같은 분석결과를 토대로 우리나라의 우수한 산림경영 성과를 국제사회에 입증했다.

13일 산림청에 따르면 유엔식량농업기구(Food and Agriculture Organization of the United Nations·이하 FAO) 산림위원회(Committee on Forestry·이하 COFO) 행사에서 회원국의 1990년~2015년 산림경영 성과를 비교했을 때 우리나라가 ‘임목축적(임업 원래의 종자나 묘목에서 자라 성립되는 임목을 앞으로 계속 생산되는 자본으로 보는 경우를 이르는 말) 증가율’ 측면에서 세계 최고 수준이라는 분석결과가 발표됐다.

FAO COFO는 국제 산림분야에서 가장 큰 행사로 2년 단위로 개최되는 정기회의다. 이 자리에서 회원국은 국제 산림정책방향을 공유하고 전 세계 및 대륙별 산림 관련 정보 및 통계를 발표한다.

올해는 애초 6월로 예정됐던 FAO COFO가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 연기돼 지난 2일~12일 화상회의 방식으로 열렸다.

특히 회의 마지막 일정인 12일 저녁에는 산림청 고기연 국제산림협력관이 ‘아시아·태평양 지역 산림의 미래’를 주제로 열린 토론회에 발표자로 참여해 토론회 주제와 연관된 분석결과 보고서의 시사점을 소개해 이목을 끌었다.

우선 보고서는 1990년~2015년 우리나라가 단위면적(㏊) 당 산림자원(임목축적) 증가율 196%(5㎥→158㎥)을 기록해 아시아·태평양 지역 국가 중 단연 으뜸이라는 결과를 도출했다.

이를 근거로 고 협력관은 FAO 보고서에 적시된 결과분석과 동일한 방식으로 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development·OECD) 37개국 및 세계 주요 20개국(G20)의 산림경영 실태를 분석해 우리나라의 임목축적 증가율이 비교대상 국가 중에서도 1위임을 재차 확인시켰다.

고 협력관은 “FAO 보고서는 ‘단위 면적당 산림경영 성과’의 시계열적(1990년~2015년) 비교라는 측면에서 갖는 가치가 높다”며 “무엇보다 산림청은 이 같은 분석결과를 토대로 우리나라가 과거 산림녹화를 성공적으로 마무리한데 이어 1990년대부터 현재까지 세계 최고 수준의 산림경영 성과를 일궈냈다는 점을 국제사회에 입증했다”고 강조했다.

한편 산림청은 올해 신원섭 전 산림청장(현 충북대 교수)이 FAO COFO 의장을 맡아 회의를 진행한 점, 내년 5월 산림청과 FAO가 공동으로 개최하게 될 세계산림총회(World Forestry Congress·WFC) 준비상황이 회의에서 하나의 의제로 다뤄진 점 등을 주요 성과로 꼽았다.

