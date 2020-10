[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 13일 지리산 자락인 경남 함양군 마천면 의중마을 다랭이논이 황금빛으로 물들어 있다. 한 농민이 콤바인을 이용해 벼를 수확하고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr