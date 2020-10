갤럭시S20 FE 터치 인식 오류…삼성 "SW 업데이트"

터치나 스크롤 등 인식 오류 문제 제기

[아시아경제 한진주 기자] 갤럭시S20 FE 디스플레이에서 터치 인식이 제대로 되지 않는다는 사용자들의 불만이 잇따르고 있다.

12일(현지시간) 삼성 커뮤니티 포럼과 레딧 등에서는 갤럭시S20 FE 디스플레이를 탭해도 인식하지 않거나 스와이프로 인식하는 문제가 발생한다는 글이 다수 게시됐다.

일부 갤럭시S20 FE 사용자들은 디스플레이를 터치해도 인식하지 않거나 입력을 잘못 인식하는 문제가 발생하고 있다고 주장했다. 삼성 커뮤니티 포럼에서 한 이용자는 "입력하지 않았는데도 저절로 스와이프를 시도하거나, 엄지를 사용하지 않으면 스크롤 인식이 되지 않는다"고 지적했다.

또 다른 트위터리안은 갤럭시S20 FE의 화면을 터치해서 아래로 쓸어내리는 동안 화면이 아래로 스크롤되지 않고 흰색 점이 느리게 움직이는 영상을 게시했다. 그는 "터치스크린 드라이버에 문제가 있는 것 같다"며 "언니와 아버지의 휴대폰에서도 동일한 문제가 생겨났다"고 말했다.

국내보다 해외에서 갤럭시S20 FE가 먼저 출시되면서 사용자들이 터치스크린 정확도 문제를 제기했다. 터치스크린 오작동 문제는 소프트웨어 결함으로 추정되며 삼성전자도 이 문제를 인지하고 대응하고 있다.

이에 대해 삼성전자 측은 "이미 소프트웨어 업데이트를 완료했고 지속적으로 사용 경험을 개선해나가고 있다"고 밝혔다.

