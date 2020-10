애플·아마존 급등효과‥뉴욕증시 강세 마감

애플과 아마존, 5G 아이폰 출시·프라임 데이 앞두고 동반 강세

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 애플과 아마존 등 대형 기술주가 일제히 급등하며 큰 폭 상승했다.

12일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 250.62포인트(0.88%) 오른 2만8837.52에, S&P 500 지수는 57.09포인트(1.64%) 상승한 3534.22에, 나스닥 지수는 296.32포인트(2.56%) 급등한 1만1876.26에 장을 마감했다.

이날 주가 상승은 애플가 아마존의 효과였다. 애플은 하루뒤 첫 5세대 통신(5G) 기능을 가진 아이폰 공개가 예상되는 스폐셜 이벤트를 하루 앞두고 6.4% 급등했다.

애플 주가가 지난 8월31일 액면분할 직후부터 하락세를 이어온 상황에서 5G 아이폰 출시를 계기로 조정을 마치고 추가 상승 가능성을 키웠다.

오는 13일과 14일에 연례 할인행사인 '프라임데이'를 여는 아마존도 4.75%나 올랐다. 이번 프라임 데이는 코로나19 사태로 수차례 연기된 끝에 열리는데 추수감사절과 크리스마스 쇼핑시즌에 앞서 연말 쇼핑시즌 개막을 알리는 신호탄으로 여겨지고 있다.

코로나19로 소비자들의 구매 행태가 온라인으로 대거 이동한 만큼 아마존이 어떤 성과를 낼지에 투자자들이 주목하고 있다.

전기차 업체 테슬라는 '완전 자율 주행'(Full Self-DrivingㆍFSD) 서비스를 출시하겠다고 밝혔지만 주가는 1.9% 오르는데 그쳤다.

국제 유가는 공급 회복 소식에 큰 폭으로 떨어졌다. 11월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 2.9%(1.17달러) 급락한 39.43달러에 장을 마감했다. 12월 인도분 금은 온스당 0.1%(2.70달러) 오른 1928.90달러에 거래를 마쳤다.

